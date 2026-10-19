Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasındaki Kocaelispor maçına hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasındaki Kocaelispor maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı