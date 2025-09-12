Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı deplasman maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Konya Cumhuriyet Futbol Sahası'nda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor