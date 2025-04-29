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Corendon Alanyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçı için antrenmanlara başladı. Takım, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada oynamayan oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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