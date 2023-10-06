Corendon Alanyaspor, Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası sol içte topla buluşan Yusuf Özdemir yerden pasında Oğuz'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
18. dakikada Karagümrük defansının hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Novais'in ortasına iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Levent'in sol kanattan ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Furkan, Yusuf Özdemir, Efecan, Richard, Novais, Oğuz, Cordova, Eduardo
Yedekler: Nuno Lima, Aliti, Leroy Fer, Janvier, Sisto, Emirhan, Balkovec, Anderson, Yunus Bahadır, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük : Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Rohden, Shukurov, Eysseric, Mendes, Serdar Dursun
Yedekler: Veseli, Dresevic, Can Keles, Güven Yalçın, Darri, Kerem, Emre Bilgin, Sturaro, Salih Dursun, Paoletti
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Gol: Eduardo (dk. 18) (Alanyaspor)
Sarı kart: Shukurov (Fatih Karagümrük) - ANTALYA