Corendon Alanyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oyun çalışmasının ardından turnuva maçlarıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor