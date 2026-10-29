Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Pereira yönetiminde başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Pereira yönetiminde başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Joao Pereira yönetiminde başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-yeşilli ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti

Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti
Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

Biri tüfekle geldi, biri bıçakla! Sonrası çok fena
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı

Ağzı kulaklarındaydı! Şimdi iki seçenek arasında sıkıştı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı

Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Eskişehir'de ormana park edilen 2 milyon TL'lik kepçe kayboldu! Yanındaki traktöre dokunulmadı

Ormana park edilen 2 milyon liralık kepçe sırra kadem bastı