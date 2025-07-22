Corendon Alanyaspor, Fatih Aksoy ile 2 Yıl Daha Anlaştı

Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren Fatih Aksoy ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoper Fatih Aksoy ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonundan bu yana formamızı giyen futbolcumuz Fatih Aksoy'un sona eren sözleşmesini 2 yıl uzattı. Fatih Aksoy'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.