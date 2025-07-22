Corendon Alanyaspor, Fatih Aksoy ile 2 Yıl Daha Anlaştı

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Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren stoper Fatih Aksoy ile 2 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Kulüp, Aksoy'a yeni sezonda başarılar diledi.

Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren Fatih Aksoy ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoper Fatih Aksoy ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonundan bu yana formamızı giyen futbolcumuz Fatih Aksoy'un sona eren sözleşmesini 2 yıl uzattı. Fatih Aksoy'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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