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Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı

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Brüksel'de gerçekleşen Club Brugge-Anderlecht arasındaki Belçika Kupası finali sonrası yaşanan olaylar sonucunda 61 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Club Brugge-Anderlecht arasında oynanan Belçika Kupası finali sonrasında çıkan olayların bilançosu belli oldu. Çıkan olaylarda 61 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

61 KİŞİ GÖZALTINDA

Belçika basınından Belga'ya göre, 4 Mayıs Pazar günü oynanan final maçının ardından Club Brugge taraftarlarının Molenbeek ve Jette semtlerinde çıkardığı şiddet olaylarında 61 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 80 kişinin acil servis ekiplerince tedavi edildiği aktarılırken bunlardan 9'unun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

ÖMÜR BOYU YASAK ÇAĞRISI

Öte yandan Club Brugge ve Belçika Ligi, şiddet olaylarını kınadı. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, "ırkçı futbol taraftarları" için ömür boyu stadyum yasağı ve ağır yasal yaptırımlar çağrısında bulundu. Pazar günü oynanan karşılaşmayı Club Brugge, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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