Cizre'de Dram İle Bitiren Mücadele: RAMS Global Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u 3-2 Yendi
Voleybol SMS Global Efeler Ligi 3. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, zorlu bir karşılaşmada Arkas Spor'u 3-2 galip geldi.
Salon: Cizre
Hakemler: Burak İlhan, Tolgahan Dinçer
RAMS Global Cizre Belediyespor: Metin Toy, Ivanov, Furkan Dur, Thondike, Kemal Kayhan, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Bardarov, Atakan Topal)
Arkas Spor : Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Grozer (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Can Koç)
Setler: 25-21, 25-16, 17-25, 20-25, 15-9
Süre: 124 dakika (27, 24, 25, 32, 16)
Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u 3-2 yendi.