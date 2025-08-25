CİSAD Ekibi Reşko Zirvesi'ne Tırmanış Gerçekleştirdi

CİSAD Ekibi Reşko Zirvesi'ne Tırmanış Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki CİSAD ekibi, 22 kişilik bir sporcu grubuyla 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Reşko Zirvesi'ne başarılı bir tırmanış yaptı. İniş sırasında bir kadın dağcı kas kilitlenmesi yaşadı, ancak ekip üyeleri onu omuzlarında taşıyarak güvenli bir şekilde aşağı indirmeyi başardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren CİSAD ekibi, 22 kişilik sporcu grubuyla birlikte Cilo Dağları'nda bulunan 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Reşko Zirvesi'ne başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Kas kilitlenmesi yaşayan kadın dağcıyı arkadaşları omuzlarında taşıdı.

Gıyasettin Tatlı rehberliğinde Horgedim Yaylası'ndan başlayan tırmanış, gece saat 01.00'de hazırlıkların tamamlanmasıyla saat 02.00'de zirve yürüyüşüne geçti. Yaklaşık 7 saatlik zorlu çıkışın ardından tüm ekip zirveye ulaşmayı başardı. Ancak iniş sırasında bir kadın sporcu, 3 bin 950 rakımında kas kilitlenmesi nedeniyle ilerleyemedi. Rehber Gıyasettin Tatlı ve sporculardan Yasin Aşkan, sporcuyu zaman zaman omuzlarında taşıyarak 3 bin 400 metreye kadar indirmeyi başardı.

Durumu yakından takip eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, ekiple sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, sporcunun soğuk nedeniyle kas kilitlenmesi yaşadığını, sıcak uygulama ve gıda takviyesi yapılması yönünde talimat verdiğini aktardı. Sporcunun bal şerbeti içmesiyle sağlık durumunun toparlandığını söyledi. Ertunç, ekip Horgedim Yaylası'na ulaştığında Yüksekova'da tüm hazırlıkların tamamlandığını, araç ve katırların hazır bekletildiğini ifade etti. Yaylada geceyi geçiren ekip, sabah saatlerinde inişe geçti. Ancak sporcunun Serpel Yaylası'nda tekrar rahatsızlanması üzerine katırla taşınarak güvenle Yüksekova'ya ulaştırıldığı bildirildi.

Kurtarma sürecine CİSAD ekibinden Gıyasettin Tatlı, Yasin Aşkan ve Hüseyin Kurt aktif şekilde katıldı. Sporcuya güvenli iniş sağlanmasında gösterdikleri özveri ve profesyonellik, büyük takdir topladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, süreci Yüksekova'da yakından takip ettiğini belirterek, "CİSAD ekibini gösterdikleri duyarlılık ve profesyonellikten ötürü kutluyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu

Milyonlarca öğrencinin günlerdir beklediği sonuçlar açıklandı
Kabine bugün Ahlat'ta toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

Ahlat'ta kritik zirve! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor

Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor
Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen: Türkiye'de futbol falan yok

Galatasaray maçı sonrası konuştu: Türkiye'de futbol falan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı

Öldüğüne inanmadı, 17 yıl sonra haklı çıktı! Şimdi her yerde arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.