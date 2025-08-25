CİSAD Ekibi Reşko Zirvesi'ne Tırmanış Gerçekleştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren CİSAD ekibi, 22 kişilik sporcu grubuyla birlikte Cilo Dağları'nda bulunan 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Reşko Zirvesi'ne başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Kas kilitlenmesi yaşayan kadın dağcıyı arkadaşları omuzlarında taşıdı.

Gıyasettin Tatlı rehberliğinde Horgedim Yaylası'ndan başlayan tırmanış, gece saat 01.00'de hazırlıkların tamamlanmasıyla saat 02.00'de zirve yürüyüşüne geçti. Yaklaşık 7 saatlik zorlu çıkışın ardından tüm ekip zirveye ulaşmayı başardı. Ancak iniş sırasında bir kadın sporcu, 3 bin 950 rakımında kas kilitlenmesi nedeniyle ilerleyemedi. Rehber Gıyasettin Tatlı ve sporculardan Yasin Aşkan, sporcuyu zaman zaman omuzlarında taşıyarak 3 bin 400 metreye kadar indirmeyi başardı.

Durumu yakından takip eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, ekiple sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, sporcunun soğuk nedeniyle kas kilitlenmesi yaşadığını, sıcak uygulama ve gıda takviyesi yapılması yönünde talimat verdiğini aktardı. Sporcunun bal şerbeti içmesiyle sağlık durumunun toparlandığını söyledi. Ertunç, ekip Horgedim Yaylası'na ulaştığında Yüksekova'da tüm hazırlıkların tamamlandığını, araç ve katırların hazır bekletildiğini ifade etti. Yaylada geceyi geçiren ekip, sabah saatlerinde inişe geçti. Ancak sporcunun Serpel Yaylası'nda tekrar rahatsızlanması üzerine katırla taşınarak güvenle Yüksekova'ya ulaştırıldığı bildirildi.

Kurtarma sürecine CİSAD ekibinden Gıyasettin Tatlı, Yasin Aşkan ve Hüseyin Kurt aktif şekilde katıldı. Sporcuya güvenli iniş sağlanmasında gösterdikleri özveri ve profesyonellik, büyük takdir topladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, süreci Yüksekova'da yakından takip ettiğini belirterek, "CİSAD ekibini gösterdikleri duyarlılık ve profesyonellikten ötürü kutluyorum" dedi. - HAKKARİ