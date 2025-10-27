Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar 46kg finalinde milli sporcu Emine Göğebakan, bağımsız sporcu Milana Bekulova'yı yenerek...
Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar 46kg finalinde milli sporcu Emine Göğebakan, bağımsız sporcu Milana Bekulova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar 46kg finalinde milli sporcu Emine Göğebakan, bağımsız sporcu Milana Bekulova'yı yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor