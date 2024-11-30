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Çimentaş Elazığspor, Bucaspor 1928'i 1-0 Mağlup Etti

Çimentaş Elazığspor, Bucaspor 1928'i 1-0 Mağlup Etti
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Haberler
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 14. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde Bucaspor 1928'i 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Elazığspor'un golü Alpay'ın 72. dakikada attığı golle geldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 14. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Doğu Yılmaz, Ali Rıza Öztürk, Hasan Ata

Elazığspor: Mücahit Çıra, Melih İnan (Kerim dk. 59), Beykan Şimşek (Kerem dk. 88), Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Alpay Koldaş, Ali Keten, Mikail Koçak (Muhammet dk. 70), Mehmet Ablay

Bucaspor 1928: Efe Doğan, Nizamettin Çalışkan, Cebrail İrtürk, Yasin Öztekin, Osman Işıklı (İsmail Haktan dk. 75), Selahattin Seyhun, Mehmet Sak, Mehmet Erdem Uğurlu (Yılmaz dk. 21), Emir Bilgin (Buğra dk. 88), Emre Erdem, Çağrı Ortakaya

Gol: Alpay (dk. 72) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Beykan, Maksut (Elazığspor), Yasin (Bucaspor 1928) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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