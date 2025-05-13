Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

İlk durakta yorgun düştü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Öğrenci Yurduna Ziyaret

Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Öğrenci Yurduna Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin konakladığı özel yurtta ziyaret gerçekleştirerek, sosyal ve sportif etkinlikler hakkında öğrencilerin taleplerini dinledi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdunu ziyaret etti.

İlçede üniversite öğrencilerinin konakladığı özel yurda gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılabilecek etkinlikler görüşüldü.

Yetkililer öğrencilerle görüşerek taleplerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren yurt müdürü Nevzat Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gençlere yönelik çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.