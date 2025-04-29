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Cide'de Spor Tesisleri Denetlendi

Cide'de Spor Tesisleri Denetlendi
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Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, spor tesislerinin güvenlik, hijyen ve kullanım standartları incelendi. Tespit edilen eksiklikler için iyileştirme adımları planlandı.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor tesisleri denetlendi.

İlçe genelindeki spor tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde, tesislerin güvenliği, hijyen koşulları ve kullanım standartları incelendi.

Çalışmalar kapsamında eksiklikler tespit edilerek gerekli iyileştirme adımları planlandı.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sporcuların ve vatandaşların daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için denetim ve geliştirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Spor
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