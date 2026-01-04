Chris Silva, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını takip etti
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Chris Silva, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçta salonda yer aldı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Chris Silva, Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçını kenardan takip etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin, AEK takımından kadrosuna kattığı Gabonlu pivot Chris Silva da müsabakayı izlemek için salona geldi. Silva, kadroda olmayan oyuncular ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte derbiyi takip etti. - İSTANBUL
