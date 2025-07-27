Cevdet Ege Mutlu, Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Cevdet Ege Mutlu, erkekler tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya'nın Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen organizasyonda 53 ülkeden 239 ekip, 18 farklı tekne sınıfında yarıştı.

Son 2 yılın Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Cevdet Ege, erkekler tek çiftede şampiyonluğa ulaştı.

Milli sporcular, bu sonuçla şampiyonayı 3 altın madalyayla tamamladı.

Halil Kaan Köroğlu hafif kilo erkekler tek çifte, Enes Biber ile Aytimur Selçuk da erkekler iki tek kategorisinde podyumun zirvesine çıkmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Erhan Ertürk, sporcularla gurur duyduklarını belirterek "Sadece madalya değil yılların emeği, alın teri ve sabrın karşılığını aldık. Bu çocuklar sadece kürek çekmedi; milletin umudunu, inancını suyun üstüne yazdılar. Her bir kürek darbesi, bu ülkenin yüreğiyle buluştu. Bu başarılar daha yolun başı. Hedef Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Türk küreğinin adını tarihe altın harflerle kazımak." ifadelerini kullandı.