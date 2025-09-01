Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, transferinde anlaşmaya vardığı Vaclav Cerny'nin bu akşam 23.05'te İstanbul'a geleceğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir transfer çalışmalarını sürdürdüğü Vaclav Cerny'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, transferinde anlaşmaya vardığıWolfsburg forması giyen Vaclav Cerny'nin bu akşam saat 23.05'te İstanbul'a geleceğini duyurdu.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Bundesliga ekibi Wolfsburg'a 6-7 milyon euro bonservis bedelini 2029'a kadar taksitler halinde ödeyeceği öğrenildi.

RANGERS PERFORMANSI

Kiralık olarak formasını giydiği Rangers formasıyla geride kalan sezonda 52 maçta süre alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik performansıyla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı.

