Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda el sıkıştı. Deneyimli forvetin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli takımdan resmen ayrılması bekleniyor.

KASIMPAŞA İDDİASI

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın öne çıktığı ifade ediliyor. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla toplam 29 maçta görev aldı. Tecrübeli santrfor bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.