Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'dan olay sözler
Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif beklediğini ancak siyah-beyazlıların kendisine teklif yapmadığını söyledi.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.
"TEKLİF BEKLEDİM, YAPMADILAR"
Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan Cenk ilk kez konuştu. BeIN Sports'a bir açıklama yapan Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" dedi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.