Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'dan olay sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.

"TEKLİF BEKLEDİM, YAPMADILAR"

Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan Cenk ilk kez konuştu. BeIN Sports'a bir açıklama yapan Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" dedi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.