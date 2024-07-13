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Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'dan olay sözler

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Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif beklediğini ancak siyah-beyazlıların kendisine teklif yapmadığını söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.

"TEKLİF BEKLEDİM, YAPMADILAR"

Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan Cenk ilk kez konuştu. BeIN Sports'a bir açıklama yapan Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" dedi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cenk Tosun Fenerbahçe Beşiktaş Sözler Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Avşar OĞLU:

Cenk yıllardır Türkiye’desin, sen hariç herkes gol kralı oldu. Yedek Batshuayi bile senden çok gol atmış. Sana niye sözleşme teklif etsin Beşiktaş ? Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşı takdir ettim

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Sertaç şahin:

Peki cenk tosun gibi bjk para kazanrıran başka bir türk futbolcusu var mı

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Harbi Vatandaş:

Fenerbahçe çok büyük büyük bir hata yaptı zaten yine şampiyon olamıyacak ama cenkten futbolcu değil güreşçi olurdu bunu herkes anladı koç anlayamadı gerçi şimdiye kadar neyi anladıki...

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murat özbaş:

Olay sozler nerde peki ? :D

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Yusuf Adıyaman:

Olay söz teklif gelmemesiymiş bjkden

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Ali :

Fb nöbetçi golcüsünü almış. :)

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Harbi Vatandaş:

Ali :Cenkten nöbetçi golcüde olmaz ancak güreşçi olur onun içinde çok geç.

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Barış O. B.:

Batshuayi olayının bire bir aynısı.

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