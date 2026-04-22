Cengiz Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Tiran'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cengiz Arslan, bronz madalya elde etti. Bronz madalya maçında Hırvat rakibini 7-6 yenerek başarıya ulaştı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden Avrupa ikincisi Cengiz Arslan, grekoromen stil müsabakalarında Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i 6-0 öndeyken tuşla mağlup etti. Cengiz çeyrek finalde Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 4-3 yenerek yarı finale yükseldi. Bronz madalya maçında ise Hırvat rakibi Pavel Puklavec'i 7-6 mağlup eden Cengiz Arslan, bronz madalyayla tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalgada çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
