Cengiz Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden Avrupa ikincisi Cengiz Arslan, grekoromen stil müsabakalarında Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i 6-0 öndeyken tuşla mağlup etti. Cengiz çeyrek finalde Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 4-3 yenerek yarı finale yükseldi. Bronz madalya maçında ise Hırvat rakibi Pavel Puklavec'i 7-6 mağlup eden Cengiz Arslan, bronz madalyayla tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı