Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı

Celtic, Dundee United'ı 5-0 Yenerek 4. Şampiyonluğunu İlan etti

Celtic, Dundee United'ı 5-0 Yenerek 4. Şampiyonluğunu İlan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya Premiership'te Celtic, deplasmanda Dundee United'ı 5-0 yenerek üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Ryan Strain'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Celtic, Nicolas Kühn ve Adam Idah'ın golleriyle zaferini perçinledi.

İskoçya Premiership'te Celtic, deplasmanda Dundee United'ı 5-0 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.

Tannadice Park'ta oynanan maçın 30. dakikasında ev sahibi ekibin Avustralyalı savunmacısı Ryan Strain'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Celtic, Alman kanat oyuncusu Nicolas Kühn (38, 45+3) ve İrlandalı forvet Adam Idah'ın (47, 58) ikişer golüyle galibiyete uzandı.

Ligde normal sezonda 97 gol kaydeden ve şampiyonluk grubundaki ilk maçında 5-0'lık galibiyetle mutlu sona ulaşan Celtic, toplamda 55. lig şampiyonluğuna imza attı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.