ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak ÇBK Mersin, taraftarının da desteğiyle galibiyeti hedefliyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague'de mücadele eden iki takımın karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. FIBA Kadınlar Euroleague yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Valencia karşısında deplasmanda 89-57 mağlup olan ÇBK Mersin, İtalyan rakibi Schio'yu 86-80 yenen Fenerbahçe karşısında galibiyeti hedefliyor.

Ligde 14 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunan ÇBK Mersin, 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşısında evinde oynayacağı mücadelede taraftarının da desteğiyle galibiyet arayacak.

ÇBK Mersin ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 16.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. - MERSİN