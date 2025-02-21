Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan ÇBK Mersin, galibiyeti taraftarının desteğiyle hedefliyor. Mersin, Euroleague yarı finalinde yaşadığı mağlubiyetin ardından ligdeki başarısını sürdürmek istiyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak ÇBK Mersin, taraftarının da desteğiyle galibiyeti hedefliyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague'de mücadele eden iki takımın karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. FIBA Kadınlar Euroleague yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Valencia karşısında deplasmanda 89-57 mağlup olan ÇBK Mersin, İtalyan rakibi Schio'yu 86-80 yenen Fenerbahçe karşısında galibiyeti hedefliyor.

Ligde 14 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunan ÇBK Mersin, 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşısında evinde oynayacağı mücadelede taraftarının da desteğiyle galibiyet arayacak.

ÇBK Mersin ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 16.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Doğum günü partisinde akılalmaz olay! Her şey bir anda oldu
img

Kenan için rekor bonservis
img

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.