ÇBK Mersin, Rapid Bucuresti'yi mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

ÇBK Mersin, Rapid Bucuresti'yi mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
Güncelleme:
Kadınlar Eurocup 1. Tur rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Rapid Bucuresti'yi 95-87'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Aleksandar Radonjic, Gilbert Hoxha, Elldin Uglari

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 11, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Juskaite 19, Sventoraite 4, Geiselsoder 24, Burke 23, Vanloo

RAPİD BUCURESTİ: Cuic 27, Ghizila 5, Bobar 10, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkoviç 10

1'İNCİ PERİYOT: 24-27

2'NCİ PERİYOT: 48-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-60

BASKETBOL Kadınlar Eurocup 1'inci Tur rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Romanya ekibi Rapid Bucuresti'yi konuk etti. Karşılaşmayı 95-87'lik skorla kazanan ÇBK Mersin, son 16 turuna yükseldi.

500

title