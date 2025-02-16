ÇBK Mersin, Christelle Diallo ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden ÇBK Mersin, pivot pozisyonunda oynayan Fransız oyuncu Christelle Diallo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden ÇBK Mersin, Christelle Diallo ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Organizasyonumuz, pivot pozisyonunda oynayan Fransız oyuncu Christelle Diallo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" denildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor