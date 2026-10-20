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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Recep Uçar yönetiminde başladı

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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Recep Uçar yönetiminde başladı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Recep Uçar yönetimindeki antrenman, pas ve taktik çalışmaların ardından tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ve rondo pas çalışmasıyla start aldı. Yeşil-mavili futbolcular, geniş alanda oynanan oyunun ardından günün idmanını kaleli taktik maç ile tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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