Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor ile oynadığı maçın ilk yarısını Mihaila'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil Dervişoğlu
Kocaelispor : Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Show, Agyei, Rivas, Churlinov, Petkovic
Gol: Dk.13 Mihaila (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada ev sahibi takımın atağında, ceza sahasının sağ çaprazından Olawoyin'in gönderdiği pasla topla buluşan Mihaila'nın şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı önledi.
13. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında Mebude'nin pasıyla topla buluşan Mihaila, penaltı noktasında gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
36. dakikada Kocaelispor atağında Churlinov, Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, savunmadan seken top kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.