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Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda takım, koşu ve taktik çalışmaları yaptı. Sakat oyuncular Rachid Ghezzal ve Papanikolaou ise idmanda yer almadı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, koşu ile başladı.

Takım, 5'e 2 çalışmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou, idmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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