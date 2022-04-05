Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında evinde konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında evinde konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde geride kalan 31 haftada 26 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, 9 Nisan Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.Yeşil-mavili ekip, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor maçından 3-0 mağlup ayrılmıştı.


Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Rizespor, Spor, Haberler

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