Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Yeşil-mavili ekip bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada taktik çalışmasıyla tamamlandı. - RİZE