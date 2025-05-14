Çaykur Rizespor Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe ile 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar yaptı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, daraltılmış alanda yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.
Sakatlığı bulunan oyuncu Papanikolaou, idmana katılmadı.
Karadeniz takımı, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor