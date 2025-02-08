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Çaykur Rizespor Efe Doğan'ı Transfer Etti

Çaykur Rizespor Efe Doğan'ı Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Efe Doğan, sağlık kontrolünden geçti ve kulüple sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada İzmir ekibi ile anlaşmanın ardından Efe Doğan'ın sağlık kontrolünden geçtiği ve kendisini 4,5 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Efe Doğan'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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