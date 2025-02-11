Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı Kiraladı

Çaykur Rizespor, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan ile sezon sonuna kadar kiralık anlaştığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir FK ile yapılan anlaşmanın ardından kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan ve takımımızın 20 numaralı formasını giyecek Berkay Özcan'a 'Hoş geldin' diyor başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE