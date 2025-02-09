İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler

Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a Dönüşünü Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a geri döndüğünü duyurdu. Kulüp, karşılıklı anlaşmayla sözleşmenin feshedildiğini belirtti.

Çaykur Rizespor, kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı.

Çaykur Rizespor, sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic'in geri döndüğünü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş Kulübü'nün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
img

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
img

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı

Attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
Canlı anlatım! 2 gol var, tempo inanılmaz

2 gol var! Tempo inanılmaz
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.