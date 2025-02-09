Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a Dönüşünü Açıkladı

Çaykur Rizespor, kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı.

Çaykur Rizespor, sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic'in geri döndüğünü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş Kulübü'nün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE