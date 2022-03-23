Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü - Haberler

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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Yeşil mavili ekip, milli maç arası nedeni ile liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. 3 Nisan Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam eden takım, günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanında top kapma ve kondisyon çalışması yapılırken, son antrenmanda ise taktik çalışması yapıldı.

Ümit Milli Takımı aday kadrosuna çağırılan futbolcular Emir Han Topçu ve Cemali Sertel ile kendi milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie antrenmanda yer almadı.


Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Çalık, Rizespor, Spor, Haberler

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