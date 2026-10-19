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Çaykur Rizespor, 26 Ekim'de Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, 26 Ekim'de Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Recep Uçar yönetimindeki antrenman, core çalışması ve top kapma-pas çalışmasının ardından 9'a 9 oyunla sona erdi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.

Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 9'a 9 geniş alan oyunuyla sona erdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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