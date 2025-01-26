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Çayelispor, Muğlaspor'a 3-0 Yenildi

Çayelispor, Muğlaspor'a 3-0 Yenildi
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TFF 3. Lig'in 17. haftasında Çayelispor, sahasında Muğlaspor'a 3-0 mağlup oldu. Muğlaspor'un gollerini Yalçın Kaya, Tayfun Tatlı ve Muhammet Arslantaş kaydetti.

TFF 3. Lig'in 17. haftasında Çayelispor sahasında karşılaştığı Muğlaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Mikail Cihangir, Sezgin Altun, Murat Şimşek

Çayelispor: Erdi Yokuşlu, Batuhan Akyüz, Ferhat Canlı, Mehmet Berkant Yaylan (Furkan Boz dk. 65), Ertuğrul Sancaktutan, Sefa Akın Başıbüyük (Doğacan Diker dk. 86), Talha Özcan (Rıdvan Bingöl dk. 71), Sinan Kalaycı, Hakan Kuş, Mehmet Aytemiz (Remzi Kolcuoğlu dk. 65), Muhammet Ali Yılmaz (Kadir Enes Kıra dk. 66)

Muğlaspor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Eksik, Serhat Enes Çalışkan, Sırat Yeşilördek, Yalçın Kaya, Çağrı Bülbül, Tayfun Tatlı, Muhammet Enes Gök (Cemal Ali Kızılateş dk. 75), Nurettin Çakır (Tuğay Adamcıl dk. 63), Yasin Uzunoğlu (Muhammet Arslantaş dk. 75), Furkan Demir (Harun Atalay dk. 86)

Goller: Yalçın Kaya (dk. 7), Tayfun Tatlı (dk. 86), Muhammet Arslantaş (dk. 90+7) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Sinan Kalaycı, Ferhat Canlı, Kadir Enes Kıra (Çayelispor), Nurettin Çakır (Muğlaspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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