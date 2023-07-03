Corendon Alanyaspor, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Carlos Eduardo Ferreira de Souza ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Carlos Eduardo'nun takıma katılmasının hem Alanyaspor hem de oyuncu için hayırlı olacağını belirtti.

- Carlos Eduardo Corendon Alanyaspor'da

ANTALYA - Corendon Alanyaspor, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Carlos Eduardo Ferreira de Souza ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün yine Brezilya'dan, Palmeiras takımından sol kanat oyuncusu Carlos Eduardo ile sözleşme imzalıyoruz. Carlos da bizimle çok iyi işler yapacağına inandığım bir futbolcu. Özellikle takip ediyorduk. Hem Corendon Alanyaspor'umuz için, hem de Carlos için hayırlı olsun." dedi.

Carlos Eduardo ise, "Sakin bir kafayla, öz güvenli bir şekilde çok çalışmak için geldim. Alanyaspor'da hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Bunu da çok çalışarak başaracağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızın beni saha içinde görmelerini istiyorum. Çok agresif bir oyuncuyum. Beni çok seveceklerini ve onları çok mutlu edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.