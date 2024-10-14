Üye Girişi
Haberler

Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'i istiyor. Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Sanchez için Real Madrid'in, sarı kırmızılı yönetimin kapısını çalacağı iddia edildi. Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldıza daha talip oldu.

Arjantin'den Ole'nin haberine göre Ancelotti, Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez'i de kadrosuna katmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Davinson Sanchez'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda İspanyol ekibine gitmeyi istediği bildirildi. Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor
Haberler.com / Barış Polat - Spor

Davinson Sanchez Carlo Ancelotti Galatasaray Real Madrid Tottenham Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
500

Yorumlar (3)

Ozgur Free:

40 milyon euro çantaya doldursun gelsin

8
3
yanıtYanıtla
Ser_hat:

D.Sançhes şu an türkiyenin en iyi stoperi.25 bin euro ble az.

4
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100) TV8 YAYIN AKIŞI 14 Ekim | Bu akşam TV8'de Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? Murat Güler kimdir? Murat Güler öldü mü? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (14 Ekim) Dolar ne kadar oldu? Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler... Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.