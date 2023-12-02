Balonlu yorumcunun canlı yayındaki örneği sonrası Fenerbahçe'den ambargo kararı

Fenerbahçe için "Balon gibi şişirildi" diyen yorumcu Ozan Zeybek, canlı yayında şişirdiği balonu "Bakın bu balonun hayatı neye bağlı" diyerek iğneyle patlattı. Sarı-lacivertli kulüpten, Zeybek'in bu hareketlerine tepki geldi. Fenerbahçe yaptığı açıklamada Zeybek'in haddini aştığını belirterek, yorumcunun çalıştığı kurumdaki hiçbir görevlinin artık tesislere alınmayacağını belirtti.

Canlı yayında şişirdiği balonu patlatarak Fenerbahçe örneği veren yorumcu Ozan Zeybek için sarı-lacivertli kulüp çok sert bir açıklama yaptı. Fenerbahçe, yorumcunun kanalında çalışan hiçbir görevlinin artık tesislere alınmayacağını duyurdu.

"HADDİNİ VE SINIRINI AŞMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır.

"KANALA AİT HERHANGİ BİR GÖREVLİYİ HİÇBİR TESİSİMİZE SOKMAYACAĞIZ"

Şahsi görüş çerçevesinde kesinlikle değerlendiremeyeceğimiz, tam olarak haddini aşan bu tavırdan hareketle; aynı ekranlardan özür açıklaması yapılmadıkça bugün itibarıyla ilgili kurumun herhangi bir görevlisini hiçbir tesisimize kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.