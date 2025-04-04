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Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı

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Bulgaristan Ligi'nde bir futbol maçı sırasında VAR hakemlerinin bahis oynarken görüntülenmesi büyük bir skandala yol açtı. Yayınlanan görüntülerde hakemlerin cep telefonuyla bahis sitesinde dolaştığı görüldü. Bu durum sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir yankı uyandırdı. Bulgaristan Futbol Federasyonu, olayın ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.

Bulgaristan Ligi'nde yaşanan skandal, futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Bir maçın VAR odasında, VAR hakemlerinin bahis oynarken görüntülenmesi büyük tartışmalara yol açarken, Bulgaristan Futbol Federasyonu harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

MAÇ OYNANIRKEN BAHİS OYNADILAR

Olay, Bulgaristan'da oynanan bir futbol karşılaşması sırasında meydana geldi. Yayınlanan görüntülerde, maçın VAR hakemlerinden birinin cep telefonuyla bahis sitesinde dolaşırken yakalandığı görüldü. Bu anlar hemen ekranlara yansıdı ve sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandalın ardından, Bulgaristan Futbol Federasyonu harekete geçerek, olayla ilgili soruşturma başlattı. Federasyon, VAR hakemlerinin davranışlarını araştırmaya başladığını açıkladı. Olayın ardından federasyon, nasıl bir adım atacağı ve soruşturmanın sonuçları hakkında açıklamalarda bulunacağına dair net bir bilgi paylaşmadı.

Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Canlı'dan girmiş adam izleyerek gayet temiz :)

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Haber YorumlarıNetherill:

öyle bir nesile döndükki. para için herşeyi yapacak bir nesil görüyorum. bunun önlemi alınmazsa kültürel kimliği yok edilmiş daha kötü bir yaşam biçimini benimseyecek nesiller geliyor. bu sadece spor değil ülkenin heryerinde her biriminde var üzücü :(

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