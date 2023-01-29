Canlı yayında eşi ile olan konuşmasını anlatan Valencia, herkesin ağzını açık bıraktı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atan Enner Valencia karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu golcü, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yanı, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla hiç 4 gol atamadığımı konuştum." dedi. Futbolseverleri oldukça şaşırtan bu denk geliş sonrası Valencia'nın anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

Kasımpaşa'yı 5 golle geçen Fenerbahçe'de 4 kez fileleri havalandıran Enner Valencia performansıyla parmak ısırttı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ekvadorlu golcü eşi ve çocuklarıyla yaptığı ilginç bir diyaloğu anlattı.

"HİÇ 4 GOL ATAMADIĞIMI KONUŞTUK"

Enner Valencia yaptığı açıklamada, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yanı, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla hiç 4 gol atamadığımı konuştum. Eve gider gitmez 5 gol atmak için eşime söyleyeceğim bir maçta 5 gol atamadığımı." ifadelerini kullandı. Bu denk geliş futbolseverleri oldukça şaşırtırken, Valencia'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"HER MAÇTAN 3 PUAN ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Süper Lig'de 19 gole ulaşan Valencia ayrıca, "Galibiyet için mutluyum. Her maçtan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.