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Çankırı'da Taraftar Kavgası: Polis Müdahalesi

Çankırı'da Taraftar Kavgası: Polis Müdahalesi
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Bölgesel Amatör Lig maçında Çankırı FK ve Çubukspor taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Kavga esnasında bazı taraftarlar yaralandı.

Çankırı'da oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasının ardından Çankırı FK ve Çubukspor taraftarları birbirine girdi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 29. hafta karşılaşmasında Çankırı FK, evinde Çubukspor'u konuk etti. 1-1'lik skorla sonuçlanan karşılaşmanın ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Sahaya inen futbolcular arasındaki kavga polis ekipleri tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga sırasında bazı taraftarlar ise aldığı darbelerle yaralandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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