Can Öncü, Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı

Güncelleme:
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağında mücadele eden motosiklet sürücüsü Can Öncü, ikinci yarışı 2'nci tamamladı.

Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park'ta, 18 tur üzerinden yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, üçüncü cepten başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

Son bölümde liderlik mücadelesini kazanan şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Can Öncü 2'nci, İspanyol Roberto Garcia ise 3'üncü sırayı elde etti. Böylece podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Dünkü ilk yarışta 3'üncü olan Can, haftayı çifte podyumla tamamladı.

Şampiyonada üst üste 3'üncü kez podyuma çıkan Can Öncü, sürücüler klasmanında lider Arenas'ın (150 puan) 62 puan gerisinde 5'inci sırada bulunuyor.

Sezonun 5'inci ayağında yarışlar, 16-17 Mayıs'ta Çekya'da yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
