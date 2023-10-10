Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti

Fenerbahçe'deki 3. döneminde taraftarların sevgilisi olan İsmail Kartal, bir muhabirin sorusu üzerine "Fenerbahçe bizim her şeyimiz" yanıtını verdi ve taraftarları mest etti. Kartal'ın bu sözleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük takdir topladı.

Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayan ve gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi olan İsmail Kartal, saha dışında da adından söz ettiriyor. Deneyimli çalıştırıcı bir muhabirin, "Hocam Fenerbahçe taraftarının ilgisi için ne diyorsunuz ?" sorusuna "Fenerbahçe bizim her şeyimiz ya" şeklinde yanıt verdi. Kartal'ın o sözleri büyük takdir topladı.