Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy için İtalya'dan flaş bir gelişme geldi. Son iki maçta attığı gollerle öne çıkan genç forvetin performansı sonrası Cagliari'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmak istediği iddia edildi.

CAGLIARI'DEN SEMİH KARARI

Serie A'da son haftalarda forma şansı bulan Semih, önce Pisa ardından da Torino maçında ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Takımdaki sakatlıkların artmasıyla ilk 11'e yaklaşan genç futbolcu, bulduğu fırsatı iyi değerlendirerek Cagliari yönetiminin güvenini kazandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Cagliari, Semih'i kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ NE KADAR KAZANACAK?

Haberde yer alan bilgilere göre Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde, 12 milyon euro satın alma opsiyonu, sonraki satıştan Beşiktaş'a yüzde 20 pay bulunuyor. Bu durumda Cagliari, satın alma opsiyonunu kullanırsa Beşiktaş'ın kasasına doğrudan 12 milyon euro girecek. Ayrıca Semih'in Cagliari'den başka bir kulübe satılması halinde, Beşiktaş o satış bedelinin yüzde 20'sini ek gelir olarak elde edecek.