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Cafer Kirkit: 'Kampımız verimli ve güzel geçiyor'

Cafer Kirkit: "Kampımız verimli ve güzel geçiyor"

Spor Haberleri

CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarına başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda smaçör Cafer Kirkit, kampın verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarına başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda smaçör Cafer Kirkit, kampın verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlıların smaçörü Cafer Kirkit, kamp sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine değerlendirdi. Kirkit açıklamasında, "Kampımız verimli ve güzel geçiyor. Takımdaki herkes özveriyle çalışıyor. Yoğun bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta İran ile iki tane hazırlık maçı oynadık. Birbirimize uyum sağlamamız açısından önemliydi. Bugün itibarıyla Efe Bayram'ın da aramıza katılmasıyla tam takım olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zaman da benimde ilk A Milli Takım kampım. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Spor Haberler

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