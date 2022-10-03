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Büyükşehirin pehlivanı Dünya şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Büyükşehirin pehlivanı Dünya şampiyonu oldu

Güreşçi Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları'nda yağlı güreş kategorisinde Dünya şampiyonu oldu.

Güreşçi Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları'nda yağlı güreş kategorisinde Dünya şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları'nda yağlı güreş müsabakalarında büyük orta boyunda Dünya şampiyonu oldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen oyunlara dünyanın dört bir yanından sporcular katılırken, yağlı güreş kategorisinde mücadele veren Tekmen, sergilediği performansla göz doldurdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Göçebe Oyunları Tekmen Dünya Spor Haberler

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