Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım

Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in koltuğu ciddi biçimde sallanıyor. Çek basını, tecrübeli teknik adamın geleceğinin belirsiz olduğunu ve yerine Fatih Terim'in gelebileceğini öne sürdü.

HASEK'İN KADERİ FAROE ADALARI MAÇINA BAĞLI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Çekya, liderlik şansını zora soktu. Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Hasek üzerindeki baskı arttı.

Çek basınından iSport'un haberine göre, federasyon yönetimiyle bazı problemler yaşayan Hasek, Hırvatistan maçında mağlup olsaydı görevine son verilecekti. Haberde, 12 Ekim Pazar günü Faroe Adaları deplasmanında takımın başında olacağı ancak bu karşılaşmadan sonra sonucun ne olursa olsun yolların ayrılabileceği belirtildi.

NEDVED'İN TOPLANTISI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Çekya Milli Takımı Genel Menajeri Pavel Nedved, pazartesi günü federasyon yönetimiyle bir araya gelerek Hasek'in geleceğini masaya yatıracak. Çekya'nın geçtiğimiz eylül ayında Hırvatistan'a 5-1 kaybetmesinin ardından Fatih Terim'in adı ilk kez milli takım için gündeme gelmişti.

FATİH TERİM İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Haziran ayında Al Shabab ile yollarını ayıran Fatih Terim, Avrupa basınında uzun süredir farklı takımlar için konuşuluyordu. Deneyimli çalıştırıcının adı bu kez ciddi biçimde Çekya Milli Takımı ile anılıyor. Terim'in, Çekya'nın mevcut genel menajeri Pavel Nedved ile Al Shabab döneminde birlikte çalışmış olması, bu ihtimali güçlendiriyor.

TERİM ADI FEDERASYON KORİDORLARINDA

Haberlere göre Hasek'in görevden ayrılması halinde Fatih Terim, federasyonun değerlendireceği güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Tecrübeli teknik adamın, uluslararası deneyimi ve Avrupa futbolundaki itibarı nedeniyle, Çekya basınında "en güçlü alternatif" olarak gösterildiği kaydedildi.