BUÜ Doktora Öğrencisi İnci Ece Öztürk Dünya Şampiyonu Oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) doktora öğrencisi ve milli sporcu İnci Ece Öztürk, Dünya Kadınlar ve Karışık Bocce (Volo) Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonada diğer milli sporcular da başarılı sonuçlar elde etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) doktora öğrencisi ve milli sporcu İnci Ece Öztürk, Dünya Kadınlar ve Karışık Bocce (Volo) Şampiyonası'nda "Basamak" branşında altın madalya kazandı.

Fransa'nın Rumilly şehrinde 8-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Kadınlar ve Karışık Bocce (Volo) Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu İnci Ece Öztürk, büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu olmayı başardı. İnci Ece Öztürk ve takım arkadaşı Mehmet Can Yakın, mücadele ettikleri "Karışık Röle" branşında da dünya ikinciliğini elde etti. İnci Ece'nin kardeşi olan milli sporcu Buket Öztürk ise Altın Nokta branşında dünya ikinciliğini kazandı.BUÜ öğrencisi Emine Dursun ve takım arkadaşı Ayşenur Barış da kadınlar "Çift Geleneksel" branşındadünya ikincisi oldu.

Basamak branşında dünya şampiyonluğuna uzanan milli bocceci İnci Ece Öztürk, kardeşi Buket Öztürk ve Emine Dursun eğitimlerine Bursa Uludağ Üniversitesi'nde devam ediyor. Lisans ve yüksek lisansını BUÜ'de tamamlayan İnci Ece Öztürk, doktora çalışmalarını da BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde sürdürüyor. Altın Nokta branşında dünya ikincisi Buket Öztürk ve çift geleneksel branşında dünya ikincisi Emine Dursun ise lisans eğitimlerine BUÜ'de devam ediyor. Yarışmada karışık röle branşında dünya ikincisi olan Mehmet Can'ın da BUÜ mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı. - BURSA