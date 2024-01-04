Busenaz Sürmeneli, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Busenaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "çevre-yaşam", "haber", "spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Türkiye'ye branşında olimpiyatlardaki tek altın madalyasını kazandıran boksör olan Busenaz, spor kategorisinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladığı kupa töreninde çekilmiş "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafı beğendi.

Busenaz, Dursun Aydemir'in çektiği fotoğrafı neden tercih ettiğine ilişkin, "Kadın voleybolcularımızın elde ettiği bu tarihi başarıyı taçlandırmak gerektiğini düşündüm. Umarım 2024 Paris Olimpiyatları'nda da aynı başarıya imza atarlar." ifadelerini kullandı.

2019 ve 2022'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Busenaz, çevre-yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", haber kategorisinde ise Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafını seçti.

Busenaz, "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafına oy verdi.